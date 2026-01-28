İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hindistanda təyyarə qəzasında ştatın nazir müavini və dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:15
    Hindistanda təyyarə qəzasında ştatın nazir müavini və dörd nəfər ölüb

    Hindistanın ən zəngin ştatı olan Maharaştranın nazir müavini Ajit Pavar və daha dörd nəfər təyyarə qəzası nəticəsində həlak olub.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu aviasiya idarəsi açıqlayıb.

    Məlumata görə, təxminən səhər saat 08:10-da Mumbaydən qalxan kiçik təyyarə, yarım saat sonra eniş cəhdi zamanı Baramati hava limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. A.Pavar gələn ay keçiriləcək yerli seçkilər ərəfəsində dörd mühüm ictimai görüşdə iştirak etməli idi.

    Mülki Aviasiya Baş İdarəsinin bəyanatında bildirilib ki, təyyarədə olan heç kim sağ qalmayıb.

    Hadisə yerindən çəkilmiş videolarda alov və tüstü, təyyarənin qalıqları və təcili yardım maşınları görünür.

    KİV-in məlumatına görə, təyyarə uçuş yerindən 250 km məsafədə yerləşən Baramatidə qəza enişi etməyə çalışıb.

    Hindistan Təyyarə qəzası
    Video
    В Индии разбился самолет с замглавы штата Махараштра, погибли пять человек

    Son xəbərlər

    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:23
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti