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В Индии раскрыли подробности жесткой посадки самолета

В Индии раскрыли подробности жесткой посадки самолета Глава министерства гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури раскрыл подробности жесткой посадки самолета Air India, в результате которой погибли 17 человек.
Другие страны
8 августа 2020 г. 02:44
В Индии раскрыли подробности жесткой посадки самолета

Глава министерства гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури раскрыл подробности жесткой посадки самолета Air India, в результате которой погибли 17 человек.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он уточнил, что вывозной рейс AXB-1344 следовал по маршруту Дубай — Кожикоде.

По его словам, Boeing 737 пересек взлетно-посадочную полосу, а затем упал со склона высотой более 10 метров. После этого самолет развалился на две части.

Чиновник отметил, что посадку рейс совершал во время проливного дождя.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикоде. На борту воздушного судна находились 190 человека, 10 из которых дети, а также шестеро членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.

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