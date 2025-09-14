Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 16:38
    В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Индия землетрясение магнитуда
    Hindistanda 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib
    Magnitude 5.9 earthquake hits India's Assam state

    Последние новости

    18:00

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в Китае

    В регионе
    17:53

    Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет

    Индивидуальные
    17:48

    В Баку усилился ветер и продолжается дождь

    Экология
    17:27

    Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою вину

    Другие страны
    17:24

    США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

    Другие страны
    17:14

    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация

    Происшествия
    17:06
    Фото

    Президент принял участие в открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета

    Внутренняя политика
    17:02

    МИД Турции выразил протест Греции

    В регионе
    16:46

    В Дохе проходит встреча глав МИД арабских и исламских стран из-за удара Израиля

    Другие страны
    Лента новостей