В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 16:38
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Последние новости
18:00
Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в КитаеВ регионе
17:53
Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 летИндивидуальные
17:48
В Баку усилился ветер и продолжается дождьЭкология
17:27
Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою винуДругие страны
17:24
США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросамДругие страны
17:14
В Ханкенди предотвращена вооруженная провокацияПроисшествия
17:06
Фото
Президент принял участие в открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университетаВнутренняя политика
17:02
МИД Турции выразил протест ГрецииВ регионе
16:46