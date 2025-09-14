В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.