Hindistanda 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib
- 14 sentyabr, 2025
- 17:08
Hindistanın şərqindəki Assam ştatında 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Dhekiajuli şəhərindən 24 km qərbdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə olub.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
