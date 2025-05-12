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В Индии при столкновении грузовика с трейлером погибли 13 человек

В Индии при столкновении грузовика с трейлером погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли, более десяти ранены в результате столкновения грузовика с трейлером в центральном индийском штате Чхаттисгарх.
Другие страны
12 мая 2025 г. 07:43
В Индии при столкновении грузовика с трейлером погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, более десяти ранены в результате столкновения грузовика с трейлером в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANI, об этом сообщили в полиции штата.

По данным правоохранителей, в грузовике находились местные жители, возвращавшиеся с религиозного фестиваля. Авария произошла у города Райпур. "В общей сложности 13 человек погибли, еще 12 человек получили ранения и отправлены в больницу для оказания помощи", - заявил начальника районной полиции Лал Умеда Сингха.

Среди погибших - четверо детей. Полиция выясняет причины ДТП.

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