В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 01:10
Не менее 20 человек погибли, более 10 пострадали в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер - Джодхпур в западном индийском штате Раджастхан.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.
Согласно информации, автобус, перевозивший 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства. Водитель остановился на обочине дороги, но в считанные минуты пламя охватило весь автобус.
Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницы. Погибшими числятся 20 человек, для опознания некоторых из них потребуется тест ДНК.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
