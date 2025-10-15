В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли, более 10 пострадали в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер - Джодхпур в западном индийском штате Раджастхан.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

Согласно информации, автобус, перевозивший 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства. Водитель остановился на обочине дороги, но в считанные минуты пламя охватило весь автобус.

Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницы. Погибшими числятся 20 человек, для опознания некоторых из них потребуется тест ДНК.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.