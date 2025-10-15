Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 01:10
    В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

    Не менее 20 человек погибли, более 10 пострадали в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер - Джодхпур в западном индийском штате Раджастхан.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

    Согласно информации, автобус, перевозивший 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства. Водитель остановился на обочине дороги, но в считанные минуты пламя охватило весь автобус.

    Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницы. Погибшими числятся 20 человек, для опознания некоторых из них потребуется тест ДНК.

    По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

    Индия пожар автобус погибшие пассажиры
    Hindistanda avtobusda yanğın baş verib, azı 20 nəfər həlak olub

    Последние новости

    01:51
    Фото

    Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

    В регионе
    01:39

    Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие страны
    01:33

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    01:10

    В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    00:56
    Фото

    Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

    Другие страны
    00:19

    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    00:04

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Другие страны
    00:00

    Минуло 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:48

    Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

    Другие страны
    Лента новостей