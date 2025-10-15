Hindistanda avtobusda yanğın baş verib, azı 20 nəfər həlak olub
- 15 oktyabr, 2025
- 01:34
Hindistanın qərbində yerləşən Racastan ştatında Caysalmir-Codpur avtomobil yolunda hərəkətdə olan sərnişin avtobusunda baş vermiş yanğın nəticəsində azı 20 nəfər həlak olub, 10-dan çox insan xəsarət alıb.
"Report"un NDTV telekanalına istinadla verdiyi xəbərə görə, 57 sərnişin daşıyan avtobus hərəkət zamanı qəfildən alovlanıb.
Şahidlərin sözlərinə görə, əvvəlcə nəqliyyat vasitəsinin arxa hissəsində tüstülənmə olub. Sürücü avtobusu yol kənarında saxlayıb, lakin cəmi bir neçə dəqiqə ərzində alov bütün avtobusu bürüyüb.
Xəsarət alan yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Həlak olanların sayı 20 nəfərdir və bəzilərinin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün DNT testi tələb olunur.
İlkin məlumatlara əsasən, yanğının səbəbi qısaqapanma olub.
