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    В Индии при аварии с рейсовым автобусом погибли 27 человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает The Times of India.

    Автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели.

    По данным издания, в результате аварии автобус загорелся.

    "Автобус съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась", - рассказал представитель полиции Виджай Синха.

    Причины ДТП пока неизвестны.

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