В Индии при аварии с рейсовым автобусом погибли 27 человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.
Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает The Times of India.
Автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели.
По данным издания, в результате аварии автобус загорелся.
"Автобус съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась", - рассказал представитель полиции Виджай Синха.
Причины ДТП пока неизвестны.
News DepartmentАвтор новости
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