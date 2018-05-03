В Индии при аварии с рейсовым автобусом погибли 27 человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает The Times of India.

Автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели.

По данным издания, в результате аварии автобус загорелся.

"Автобус съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась", - рассказал представитель полиции Виджай Синха.

Причины ДТП пока неизвестны.