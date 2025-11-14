В Индии потерпел крушение учебный самолет, пилот катапультировался

На юге Индии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI.

Самолет Pilatus PC-7 разбился в одном из районов города Ченнаи. Сообщается, что он выполнял плановый учебный полет. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.