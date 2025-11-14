Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Индии потерпел крушение учебный самолет, пилот катапультировался

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 14:53
    В Индии потерпел крушение учебный самолет, пилот катапультировался

    На юге Индии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI.

    Самолет Pilatus PC-7 разбился в одном из районов города Ченнаи. Сообщается, что он выполнял плановый учебный полет. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.

    Индия учебно-тренировочные полеты самолет крушение
    Hindistanda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot katapult edib

