Hindistanda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot katapult edib
- 14 noyabr, 2025
- 15:06
Hindistanın cənubunda ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim-məşq təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə PTI agentliyi məlumat yayıb.
"Pilatus PC-7" təyyarəsi Çennai şəhərinin rayonlarından birində qəzaya uğrayıb. Məlumata görə, təyyarə təlim uçuşu həyata keçirirmiş.
Bildirilib ki, pilot katapult edib.
