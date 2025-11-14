İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hindistanda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot katapult edib

    • 14 noyabr, 2025
    • 15:06
    Hindistanda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot katapult edib

    Hindistanın cənubunda ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim-məşq təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə PTI agentliyi məlumat yayıb.

    "Pilatus PC-7" təyyarəsi Çennai şəhərinin rayonlarından birində qəzaya uğrayıb. Məlumata görə, təyyarə təlim uçuşu həyata keçirirmiş.

    Bildirilib ki, pilot katapult edib.

    В Индии потерпел крушение учебный самолет, пилот катапультировался

