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    В Индии построят вторую крупнейшую в мире статую

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Власти северного индийского штата Уттар-Прадеш анонсировали проект строительства второй по высоте статуи мира — монумента богу-герою Раме в городе Айодхье.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

    "Никто не сможет помешать нам возвести статую богу Раме в Айодхье. Посмотрим, попытается ли кто-либо это сделать. Айодхья принадлежит господу Раме", — сказал заместитель главного министра штата Кешав Прасад Маурья, слова которого приводит телеканал.

    Согласно его данным, высота памятника составит 151 метр, что сделает его вторым крупнейшим монументом в мире.

    Ранее в Индии открыли самую высокую в мире статую.

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