В Индии построят вторую крупнейшую в мире статую

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Власти северного индийского штата Уттар-Прадеш анонсировали проект строительства второй по высоте статуи мира — монумента богу-герою Раме в городе Айодхье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

"Никто не сможет помешать нам возвести статую богу Раме в Айодхье. Посмотрим, попытается ли кто-либо это сделать. Айодхья принадлежит господу Раме", — сказал заместитель главного министра штата Кешав Прасад Маурья, слова которого приводит телеканал.

Согласно его данным, высота памятника составит 151 метр, что сделает его вторым крупнейшим монументом в мире.

Ранее в Индии открыли самую высокую в мире статую.