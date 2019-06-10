В Индии погибли 11 человек в результате ДТП с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости.

Согласно данным, у автобуса, который двигался по автостраде на высокой скорости в местности Хазарибаг, отказались тормоза. Водитель потерял контроль над управлением, из-за чего машина перевернулась, большинство пассажиров погибли или получили тяжелые травмы. Сейчас на месте аварии работает полиция, ведется расследование случившегося.