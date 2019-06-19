В Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита

Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар менее чем за три недели унесла жизни по меньшей мере 128 детей, передает Report по ссылкой на РИА "Новости".
Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. По информации местных СМИ, в настоящее время на лечении в больницах штата находятся еще порядка 450 детей. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости