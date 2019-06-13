В Индии 64 ребенка погибли от энцефалита за две недели - ОБНОВЛЕНО

В Индии 64 ребенка погибли от энцефалита в течение месяца

Наибольшее количество детей - жертв энцефалита зафиксировали в городе Музаффарпур.

Число погибших детей от острого энцефалита в штате Бихар достигло 64 за последние две недели, передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Всеиндийское радио сообщает, что случаи летального исхода были зарегистрированы в округах Вайшали и Самастипур, а наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Музаффарпур. На данный момент десятки детей проходят лечение в клиниках Музаффарпура, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Эксперты считают, что заболеванию особенно подвержены подростки в возрасте до 15 лет. Острый энцефалит вызывает лихорадку, потерю ориентации и иногда коматозное состояние.

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По меньшей мере 53 ребенка скончались в северных районах Индии за последние 10 дней после употребления в пищу фруктов личи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные медицинские службы сообщают, что все случаи гибели детей были зарегистрированы в округе Музаффарпур штата Бихар, где располагается множество садов с данными деревьями. У всех заразившихся наблюдались симптомы синдрома острого энцефалита, а также резкое падение уровня глюкозы в крови, которое могло стать следствием попадания в организм детей содержащихся в плодах личи токсинов.

В настоящее время в реанимации со схожими симптомами находится еще 40 несовершеннолетних, врачи борются за их жизнь.