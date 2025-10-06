В Индии начались совместные с РФ военные учения

На полигоне Махаджан в Индии начались российско-индийские учения "Индра-2025", которые продлятся до 15 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цель учений - отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На учениях будут в том числе отрабатывать совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Также внимание уделят повышению оперативной совместимости подразделений и обмену практиками ведения боевых действий в современных условиях.