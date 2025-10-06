Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 13:24
    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    На полигоне Махаджан в Индии начались российско-индийские учения "Индра-2025", которые продлятся до 15 октября.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Цель учений - отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

    На учениях будут в том числе отрабатывать совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Также внимание уделят повышению оперативной совместимости подразделений и обмену практиками ведения боевых действий в современных условиях.

    Индия Россия военные учения
    Hindistanda Rusiya ilə birgə hərbi təlimlər başlayıb

    Последние новости

    13:38

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине

    Наука и образование
    13:36

    Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Другие
    13:32

    Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работу

    Другие страны
    13:29

    В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостей

    Инфраструктура
    13:27

    Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    13:27

    Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

    Другие страны
    13:26
    Фото

    В Баку прошла презентация Градостроительной кампании Азербайджана

    Инфраструктура
    13:24

    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    Другие страны
    13:18

    В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей