İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hindistanda Rusiya ilə birgə hərbi təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:40
    Hindistanda Rusiya ilə birgə hərbi təlimlər başlayıb

    Hindistanın Mahacan poliqonunda Rusiya ilə birgə keçirilən "İndra-2025" təlimləri başlayıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Oktyabrın 15-nə qədər davam edəcək təlimlərin məqsədi beynəlxalq terrorla mübarizədə qarşılıqlı əlaqələrin, antiterror əməliyyatlarının keçirilmə taktikasının təkmilləşdirilməsidir.

    Bundan başqa, təlimlərdə bölmələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinə və müasir şəraitdə döyüş əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı təcrübə mübadiləsinə diqqət yetiriləcək.

    Rusiya Hindistan Təlimlər
    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    Son xəbərlər

    14:35

    ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşüb

    Fərdi
    14:29

    Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    14:26

    Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    14:18

    Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edib

    Region
    14:13

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    14:12

    Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    14:12

    "Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilib

    Futbol
    14:11

    Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

    Komanda
    14:07

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti