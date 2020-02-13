В Индии мужчина заподозрил у себя коронавирус и покончил с собой

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В Индии 50-летний Бала Кришна заподозрил у себя коронавирус и покончил с собой. Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Анхра-Прадеш. Мужчина постоянно смотрел новости о распространении коронавируса и, почувствовав симптомы простуды, решил, что тоже заразился коронавирусом. Медики осмотрели его и заверили, что это не коронавирус: в Индии всего зафиксировано только три случая заражения.

Мужчина не поверил словам врачей и вернулся домой, где предупредил членов семьи о болезни. Когда те пытались подойти к нему, он бросал в них камни. Позже он запер семью в доме и ушел на кладбище, где покончил с собой возле могилы матери.

Сын погибшего рассказал, что был обеспокоен душевным здоровьем отца и звонил на государственную горячую линию, где заверили, что мужчине не о чем беспокоиться. "Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив", - сказал он.