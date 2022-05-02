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В Индии из-за отравления умерла студентка, 18 учащихся попали в больницу

В Индии из-за отравления умерла студентка, 18 учащихся попали в больницу Одна студентка умерла, еще 18 учащихся находятся в больнице после отравления в кафе на юге Индии.
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2 мая 2022 г. 10:06
В Индии из-за отравления умерла студентка, 18 учащихся попали в больницу

Одна студентка умерла, еще 18 учащихся находятся в больнице после отравления в кафе на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал India Today.

Трагедия произошла со студентами одного из учебных центров в округе Касарагод в штате Керала. Они обедали в расположенном вблизи места учебы кафе. Умершая 16-летняя девушка и остальные учащиеся отравились, предположительно, съев шаурму, которая была приготовлена с использованием испорченного мяса.

После случившегося кафе закрыто, проводится расследование.

В местной больнице ожидают поступления большего числа пострадавших в результате отравления. Власти Кералы объявили о проведении массовых инспекций точек общественного питания в штате.

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