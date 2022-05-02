В Индии из-за отравления умерла студентка, 18 учащихся попали в больницу

Одна студентка умерла, еще 18 учащихся находятся в больнице после отравления в кафе на юге Индии.

Одна студентка умерла, еще 18 учащихся находятся в больнице после отравления в кафе на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал India Today.

Трагедия произошла со студентами одного из учебных центров в округе Касарагод в штате Керала. Они обедали в расположенном вблизи места учебы кафе. Умершая 16-летняя девушка и остальные учащиеся отравились, предположительно, съев шаурму, которая была приготовлена с использованием испорченного мяса.

После случившегося кафе закрыто, проводится расследование.

В местной больнице ожидают поступления большего числа пострадавших в результате отравления. Власти Кералы объявили о проведении массовых инспекций точек общественного питания в штате.