В Индии из-за оползня погибли по меньшей мере 12 человек

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек, включая трех детей, погибли в округе Гаджапати в индийском штате Орисса из-за оползня, вызванного циклоном "Титли". Как сообщает Report со ссылкой на газету Hindustan Times, об этом заявили местные власти.

Еще четыре жителя числятся пропавшими без вести.

22 жителя деревни Барагхара укрылись от проходящего циклона в пещере недалеко от деревни после того, как ураганный ветер сдул крыши их хижин. Из-за дождя склон холма обрушился, и 16 человек унесло оползнем. Шесть выживших проинформировали районную администрацию о случившемся.

Местные власти заявили, что обнаружили 12 тел, в то время как еще четыре человека пропали без вести.

Всего в результате наводнения, вызванного циклоном "Титли", в штате Орисса погиб 21 человек.