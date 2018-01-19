В Индии из-за ДТП с утечкой аммиака эвакуированы сотни человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В индийском штате Гоа из-за ДТП с утечкой аммиака эвакуированы сотни человек.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Чикалим.
Грузовик, перевозивший токсичный груз, опрокинулся во время движения.
В результате случившегося госпитализированы две женщины с жалобами на проблемы с дыханием.
На месте инцидента работают спасатели и полиция.
Движение на данном участке магистрали приостановлено.
News DepartmentАвтор новости
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