В Индии из-за ДТП с утечкой аммиака эвакуированы сотни человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В индийском штате Гоа из-за ДТП с утечкой аммиака эвакуированы сотни человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Чикалим.

Грузовик, перевозивший токсичный груз, опрокинулся во время движения.

В результате случившегося госпитализированы две женщины с жалобами на проблемы с дыханием.

На месте инцидента работают спасатели и полиция.

Движение на данном участке магистрали приостановлено.