В Индии именинник застрелил троих гостей во время празднования
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 03:51
Мужчина, отмечавший свой день рождения, застрелил троих человек во время празднования в Индии.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of India.
По данным издания, конфликт возник после того, как знакомые попытались размазать праздничный торт по лицу именинника, что вызвало его гнев. Ссора быстро переросла в стрельбу, при этом не уточняется, кто именно первым открыл огонь.
Трое мужчин были доставлены в больницу, где скончались от полученных ран.
Главный подозреваемый - именинник Джиту Саини - скрылся, полиция ведет его розыск.
