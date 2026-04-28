    • 28 aprel, 2026
    • 04:56
    Hindistanda ad günü keçirilən şəxs mərasimdə üç qonağı güllələyərək öldürüb

    Hindistanda ad gününü qeyd edən kişi şənlik zamanı üç nəfəri güllələyərək öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of India" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, mübahisə tanışların tortu ad günü keçirilən oğlanın üzünə sürtməyə cəhd etmələrindən və onu qəzəbləndirmələrindən sonra yaranıb. Mübahisə qısa zamanda atışmaya çevrilib, ilk atəşi kimin açdığı məlum deyil.

    Yaralanan üç kişi xəstəxanaya aparılıb, lakin aldıqları xəsarətlərdən orada ölüblər.

    Əsas şübhəli - ad günü keçirilən Citu Saini qaçıb, hazırda polis onu axtarır.

    Ad günü mərasimi Hindistan Atışma
    В Индии именинник застрелил троих гостей во время празднования

