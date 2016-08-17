​В Индии более 10 человек погибли в результате отравления самогоном

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, пятеро находятся в критическом состоянии, предположительно, после употребления самогона в индийском штате Бихар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Гопалгандж штата. По словам родственников жертв, они распивали алкогольный напиток кустарного производства во вторник вечером. Вскоре у них ухудшилось самочувствие, начались проблемы с дыханием, боль в животе и рвота. Их состояние ухудшилось в ночь на среду, они скончались в госпитале.

Полиция сформировала группу для расследования инцидента и пока не подтверждает, что причиной гибели людей стало употребление самогона.