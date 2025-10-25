В Индии автомобиль наехал на пешеходов: пять человек погибли, двое ранены

По меньшей мере пять человек погибли и двое получили ранения после наезда автомобиля на пешеходов в Индии.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом сообщила местная полиция.

Согласно информации, автомобиль ехал на высокой скорости, врезался в разделительное ограждение, а затем резко свернул, сбив стоявших на обочине пешеходов.

Местная полиция сообщила, что пятеро тяжелораненых были доставлены в больницу, врачи констатировали их смерть.

Водитель автомобиля был арестован, а транспортное средство изъято. Полиция расследует, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.