    • 25 октября, 2025
    • 12:10
    В Индии автомобиль наехал на пешеходов: пять человек погибли, двое ранены

    По меньшей мере пять человек погибли и двое получили ранения после наезда автомобиля на пешеходов в Индии.

    Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом сообщила местная полиция.

    Согласно информации, автомобиль ехал на высокой скорости, врезался в разделительное ограждение, а затем резко свернул, сбив стоявших на обочине пешеходов.

    Местная полиция сообщила, что пятеро тяжелораненых были доставлены в больницу, врачи констатировали их смерть.

    Водитель автомобиля был арестован, а транспортное средство изъято. Полиция расследует, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

