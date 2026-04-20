    В Индии автобус сорвался в ущелье: 20 погибших и 36 пострадавших

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 12:48
    В Индии автобус сорвался в ущелье: 20 погибших и 36 пострадавших

    На севере Индии пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в горное ущелье в результате чего 20 человек погибли, еще 36 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, об этом сообщили журналистам в индийской полиции.

    Причины аварии устанавливаются. По предварительной версии, к трагедии могли привести сложные дорожные условия или техническая неисправность транспортного средства.

    На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Пострадавших доставляют в ближайшие медицинские учреждения.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Индия Аварийная ситуация
    Hindistanda avtobus dərəyə aşıb: 20 ölü, 36 yaralı var
    Bus crash in northern India kills 20, injures 36

