В Индии автобус сорвался в ущелье: 20 погибших и 36 пострадавших
- 20 апреля, 2026
- 12:48
На севере Индии пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в горное ущелье в результате чего 20 человек погибли, еще 36 ранены.
Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, об этом сообщили журналистам в индийской полиции.
Причины аварии устанавливаются. По предварительной версии, к трагедии могли привести сложные дорожные условия или техническая неисправность транспортного средства.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Пострадавших доставляют в ближайшие медицинские учреждения.
Последние новости
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Эльчин Амирбеков дал интервью журналу EuroВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58
Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судейФутбол
19:51