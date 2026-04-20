В Индии автобус сорвался в ущелье: 20 погибших и 36 пострадавших

На севере Индии пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в горное ущелье в результате чего 20 человек погибли, еще 36 ранены.

Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, об этом сообщили журналистам в индийской полиции.

Причины аварии устанавливаются. По предварительной версии, к трагедии могли привести сложные дорожные условия или техническая неисправность транспортного средства.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Пострадавших доставляют в ближайшие медицинские учреждения.