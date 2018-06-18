В Индии 17 человек погибли из-за наводнения

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В Индии в результате наводнения в северо-западных районах страны погибли 17 человек.
Как передает Report, об этом сообщает NDTV со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, наводнения и оползни обрушились на индийские штаты Ассам, Мизорам и Трипура.
Как отмечается, из-за наводнения были повреждены более 22 тысяч строений. Около 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.
В настоящее время для временного размещения беженцев организовано 189 палаточных лагерей.
Ранее сообщалось, что в Кении 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения.
Как отмечалось, в результате наводнений погибли 186 человек.
News DepartmentАвтор новости
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