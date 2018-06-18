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    В Индии 17 человек погибли из-за наводнения

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В Индии в результате наводнения в северо-западных районах страны погибли 17 человек.

     Как передает Report, об этом сообщает NDTV со ссылкой на местные власти.

    По данным телеканала, наводнения и оползни обрушились на индийские штаты Ассам, Мизорам и Трипура.

    Как отмечается, из-за наводнения были повреждены более 22 тысяч строений. Около 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

    В настоящее время для временного размещения беженцев организовано 189 палаточных лагерей.

    Ранее сообщалось, что в Кении 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения.

    Как отмечалось, в результате наводнений погибли 186 человек.

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