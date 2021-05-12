В ходе протестов в Колумбии погибли 42 человека

Более 40 человек погибли во время акций протеста и беспорядков, которые с 28 апреля проходят в Колумбии

Более 40 человек погибли во время акций протеста и беспорядков, которые с 28 апреля проходят в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Efe Eme со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека.

Согласно этим сведениям, с 28 апреля по 11 мая погибли 42 человека, в том числе один полицейский. При этом 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.