 Наверх

В ходе беспорядков в Боливии погибли семь человек

​В ходе беспорядков в Боливии погибли семь человек

Генпрокуратура Боливии сообщила о семи погибших в ходе протестов и беспорядков в Боливии, передает Report со ссылкой на издание El Deber.

Два человека погибли в Ла-Пасе, два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.

Ранее сообщалось о двух погибших. Представитель местных спасателей информировал, что в больницах находятся 12 пострадавших в протестах. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.

После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!