​В ходе беспорядков в Боливии погибли семь человек

Генпрокуратура Боливии сообщила о семи погибших в ходе протестов и беспорядков в Боливии, передает Report со ссылкой на издание El Deber.

Два человека погибли в Ла-Пасе, два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.

Ранее сообщалось о двух погибших. Представитель местных спасателей информировал, что в больницах находятся 12 пострадавших в протестах. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.

После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города.