​В ходе авиаударов США уничтожили нефтехранилище, захваченное ИГИЛ

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В ходе авиаударов США уничтожили нефтяное хранилище, которое было захвачено боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Авиаудары были нанесены по позициям ИГИЛ и «Аль-Каиды». Согласно данным Центрального командования США, в Ираке 13 ударов нанесены в районе города Киркук, семь – в районе города Мосул. В Сирии пять ударов пришлось на город Кобани и один – на район города Харам.

Ранее министр обороны США Чак Хейгел заявил, что, как только сухопутные войска Ирака станут более эффективными, будет увеличено количество авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ.