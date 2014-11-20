​В ходе авиаударов США уничтожили нефтехранилище, захваченное ИГИЛ

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В ходе авиаударов США уничтожили нефтяное хранилище, которое было захвачено боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Авиаудары были нанесены по позициям ИГИЛ и «Аль-Каиды». Согласно данным Центрального командования США, в Ираке 13 ударов нанесены в районе города Киркук, семь – в районе города Мосул. В Сирии пять ударов пришлось на город Кобани и один – на район города Харам.
Ранее министр обороны США Чак Хейгел заявил, что, как только сухопутные войска Ирака станут более эффективными, будет увеличено количество авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ.
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