В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

Один из высокопоставленных членов палестинской радикальной группировки "ХАМАС" Хусам Бадран выступил с заявлением после удара Армии обороны Израиля по штаб-квартире организации в катарской столице Дохе.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

По словам члена движения, действия Израиля "не повлияют ни на решения руководства ХАМАС, ни на координацию с другими фракциями".

Газета отмечает, что Бадран является высокопоставленным лидером ХАМАС, проживающим вне пределов сектора Газа. По данным издания, во время удара он находился в Катаре, и судя по тому, что дает заявления, не пострадал.