В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 18:55
Один из высокопоставленных членов палестинской радикальной группировки "ХАМАС" Хусам Бадран выступил с заявлением после удара Армии обороны Израиля по штаб-квартире организации в катарской столице Дохе.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
По словам члена движения, действия Израиля "не повлияют ни на решения руководства ХАМАС, ни на координацию с другими фракциями".
Газета отмечает, что Бадран является высокопоставленным лидером ХАМАС, проживающим вне пределов сектора Газа. По данным издания, во время удара он находился в Катаре, и судя по тому, что дает заявления, не пострадал.
Последние новости
19:23
Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в ЛиверпулеИндивидуальные
19:12
ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:08
Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждениеИнфраструктура
19:01
Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой АзербайджанаВ регионе
18:57
Фото
Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничестваЭнергетика
18:55
В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияетДругие страны
18:43
Фото
Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридораИнфраструктура
18:43
Трамп сегодня проведет переговоры с президентом ПольшиДругие страны
18:40