HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcək
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 19:19
Fələstinin HƏMAS radikal qruplaşmasının yüksək rütbəli üzvlərindən biri Husam Badran İsrail Müdafiə Qüvvələrinin təşkilatın Qətərin paytaxtı Dohadakı qərargahına zərbə endirməsindən sonra açıqlama verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Hərəkat üzvünün sözlərinə görə, İsrailin hərəkətləri HƏMAS rəhbərliyinin qərarlarına və ya digər fraksiyalarla koordinasiyaya təsir etməyəcək.
Qəzet qeyd edir ki, Badran Qəzza zolağından kənarda yaşayan HƏMAS-ın yüksək səviyyəli lideridir. Nəşrin məlumatına görə, o, zərbələr zamanı Qətərdə olub və açıqlama verdiyinə görə, xəsarət almayıb.
