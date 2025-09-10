İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 19:19
    HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcək

    Fələstinin HƏMAS radikal qruplaşmasının yüksək rütbəli üzvlərindən biri Husam Badran İsrail Müdafiə Qüvvələrinin təşkilatın Qətərin paytaxtı Dohadakı qərargahına zərbə endirməsindən sonra açıqlama verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Hərəkat üzvünün sözlərinə görə, İsrailin hərəkətləri HƏMAS rəhbərliyinin qərarlarına və ya digər fraksiyalarla koordinasiyaya təsir etməyəcək.

    Qəzet qeyd edir ki, Badran Qəzza zolağından kənarda yaşayan HƏMAS-ın yüksək səviyyəli lideridir. Nəşrin məlumatına görə, o, zərbələr zamanı Qətərdə olub və açıqlama verdiyinə görə, xəsarət almayıb.

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Son xəbərlər

    19:26

    "Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    19:24

    İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:19

    HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlib

    Futbol
    19:15

    Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdır

    Region
    19:11

    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    19:03

    Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    18:57

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    18:56
    Foto

    Naxçıvan şəhərində ekoloji monitorinq keçirilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti