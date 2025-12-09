В ХАМАС заявили, что согласятся разоружиться лишь при создании палестинского государства

ХАМАС согласится прекратить боевые действия в секторе Газа только при условии создания палестинского государства по итогам переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Собеседник The Times of Israel в ХАМАС заявил, что движение согласится разоружиться только при создании палестинского государства в результате переговоров", - говорится в статье.

Представитель ХАМАС выразил мнение, что прекращения боевых действий "невозможно добиться силой или посредством ультиматумов".

"Израиль два года применял всю свою военную мощь, пытаясь заставить ХАМАС сложить оружие – и у него ничего не вышло", - добавил он.