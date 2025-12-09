KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır
Digər ölkələr
- 09 dekabr, 2025
- 23:07
HƏMAS Qəzza zolağında hərbi fəaliyyəti yalnız o halda dayandırmağa razılaşar ki, danışıqlar nəticəsində Fələstin dövləti yaradılsın.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
"HƏMAS üzvü bəyan edib ki, hərəkat ancaq Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır", - məlumatda qeyd olunub.
HƏMAS üzvü hərəkatın hərbi fəaliyyətinin dayandırılmasının güc və ultimatumlarla mümkün olmadığını da vurğulayıb.
"İsrail iki il ərzində HƏMAS-ın silahı yerə qoyması üçün bütün hərbi gücünü istifadə edib, amma heç nə alınmayıb", - o əlavə edib.
