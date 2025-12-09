İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 23:07
    KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır

    HƏMAS Qəzza zolağında hərbi fəaliyyəti yalnız o halda dayandırmağa razılaşar ki, danışıqlar nəticəsində Fələstin dövləti yaradılsın.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    "HƏMAS üzvü bəyan edib ki, hərəkat ancaq Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır", - məlumatda qeyd olunub.

    HƏMAS üzvü hərəkatın hərbi fəaliyyətinin dayandırılmasının güc və ultimatumlarla mümkün olmadığını da vurğulayıb.

    "İsrail iki il ərzində HƏMAS-ın silahı yerə qoyması üçün bütün hərbi gücünü istifadə edib, amma heç nə alınmayıb", - o əlavə edib.

    HƏMAS Qəzza zolağı
    В ХАМАС заявили, что согласятся разоружиться лишь при создании палестинского государства

    Son xəbərlər

    23:54

    Zelenski ABŞ və Aİ-ni Ukraynada seçkilərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:45

    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Hadisə
    23:35

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    23:22

    ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci ildə "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 68,91 dollara qaldırıb

    Energetika
    23:07

    KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır

    Digər ölkələr
    22:49

    Qubada zəlzələ olub

    Hadisə
    22:47

    Rimas Kurtinaytis: "Razıyam ki, "Sabah"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi"

    Komanda
    22:41

    Çinin taykonavtları stansiyadan açıq kosmosa 8 saatlıq çıxış həyata keçiriblər

    Digər ölkələr
    22:29
    Foto

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti