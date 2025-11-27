В Гвинее-Бисау отменены ограничения на передвижение людей

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 27 ноября, 2025
    • 22:57
    Военные, пришедшие 26 ноября к власти в Гвинее-Бисау, объявили об отмене с 28 ноября комендантского часа и других ранее введенных ограничений на передвижение людей на всей территории страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Высшего военного командования (ВВК), переданном по национальному телевидению.

    "После событий 26 ноября 2025 года были введены ограничения на передвижение людей и перемещение грузов по дорогам страны и введен комендантский час в темное время суток, - отмечает ВВК. - В связи с приведением к присяге президента страны на переходный период и образованием Высшего военного командования по восстановлению порядка созданы условия для передвижения людей и перемещения грузов, а также для возобновления нормального функционирования государственных учреждений и частных компаний. Проанализировав сложившуюся обстановку, ВВК решило объявить об отмене всех ранее веденных ограничений с 28 ноября".

    Также отмечается, что бывшие президент Умару Сисоку Эмбало, министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде, начальник генштаба ВС генерал армии Биаге На Нтан и его заместитель генерал-лейтенант Мамаду Туре находятся в добром здравии, но под арестом ВВК.

    По данным ВВК, в ближайшее время в Гвинее-Бисау будет создано переходное правительство.

    ВВК заявило о запрете любых маршей, протестов, демонстраций и других действий, способных нарушить спокойствие и стабильность в стране.

