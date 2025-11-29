Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 01:22
    В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Гватемале.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северо-западу от городка Такана. Очаг залегал на глубине 140 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
