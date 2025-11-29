В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8
- 29 ноября, 2025
- 01:22
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Гватемале.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северо-западу от городка Такана. Очаг залегал на глубине 140 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8
