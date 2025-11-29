Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 01:24
Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Takan şəhərindən 6 km şimal-qərbdə yerləşib. Ocağın dərinliyi 140 km olub.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
