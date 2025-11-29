İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    • 29 noyabr, 2025
    • 01:24
    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Takan şəhərindən 6 km şimal-qərbdə yerləşib. Ocağın dərinliyi 140 km olub.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8

