В Гватемале обнаружены тела еще семи жертв извержения вулкана

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Тела еще семи человек, в том числе троих детей, погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, были найдены в ходе поисковых работ на месте деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета Prensa Libre.

Населенный пункт оказался погребен под слоем лавы, грязи и камней и был объявлен зоной стихийного бедствия. Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Власти Гватемалы обратились за международной помощью для ликвидации последствий случившегося и помощи пострадавшим.