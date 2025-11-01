Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В ГУР заявили о выведении из строя части инфраструктуры военного нефтепровода РФ

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 12:08
    В ГУР заявили о выведении из строя части инфраструктуры военного нефтепровода РФ

    Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о проведении операции в Московской области, в результате которой частично выведена из строя инфраструктура нефтепродуктопровода "Кольцевой".

    Как передает Report, об этом управление сообщает на своей странице в соцсетях.

    По данным военных, данный нефтепродуктопровод обеспечивал армию России ресурсами, в частности бензином, дизелем и авиационным топливом. ГУР отмечает, что "эта диверсия может нанести серьезный удар экономике".

    По данным украинских СМИ длина магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.

    Ежегодно "Кольцевой" способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

