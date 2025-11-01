İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ukrayna Rusiyanın hərbi neft kəməri infrastrukturunun bir hissəsini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 13:02
    Ukrayna Rusiyanın hərbi neft kəməri infrastrukturunun bir hissəsini sıradan çıxarıb

    Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi Moskva vilayətində əməliyyat keçirdiyini və bunun nəticəsində "Koltsevoy" neft məhsulları kəmərinin infrastrukturunun qismən sıradan çıxarıldığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə idarə öz sosial şəbəkə səhifəsində məlumat yayıb.

    Hərbiçilərin məlumatına görə, bu neft məhsulları kəməri Rusiya ordusunu resurslarla, xüsusilə benzin, dizel və aviasiya yanacağı ilə təmin edirdi. Baş Kəşfiyyat İdarəsindən qeyd edilib ki, bu təxribat iqtisadiyyata ciddi zərbə vura bilər.

    Ukrayna KİV-lərinin məlumatına görə, "Koltsevoy" magistral neft məhsulları kəmərinin uzunluğu 400 kilometrdir.

    "Koltsevoy" illik olaraq 3 milyon tona qədər aviasiya yanacağı, 2,8 milyon tona qədər dizel yanacağı və 1,6 milyon tona qədər benzin nəql edə bilir.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi infrastruktur
    В ГУР заявили о выведении из строя части инфраструктуры военного нефтепровода РФ

    Son xəbərlər

    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    13:35

    "Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    13:28

    Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti