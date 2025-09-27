Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 13:13
    В Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев

    В Лагодехском районе Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев, дворы и автомобили оказались под водой.

    Как сообщает грузинское бюро Report, стихийное бедствие затронуло села Гянджали, Узунтала, Габал и Гараджалар.

    В результате разлива реки Габал одноименное село находятся под серьезной угрозой. Некоторые дворы сильно затоплены, нанесен ущерб инфраструктуре села.

    Лагодехи Грузия наводнение
    Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıb

