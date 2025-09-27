Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıb
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 11:47
Gürcüstanın Laqodexi bölgəsində azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıb, həyətlər və avtomobillər su altında qalıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Gəncəli, Uzuntala kəndlərində təbii fəlakət yaşanıb.
Qabal və Qaracalar kəndləri də təbii fəlakətlə üzləşib. Qabal çayının daşması nəticəsində kəndlər ciddi təhlükə qarşısındadır. Bəzi evləri sel üçurub.
Hadisə zamanı bir sıra həyətləri su basıb, sakinlərə məxsus avtomobillər tamamilə suyun altında qalıb. Güclü sel kəndin infrastrukturuna da ziyan vurub.
Son xəbərlər
12:03
Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıbDigər ölkələr
12:00
Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilibDaxili siyasət
11:55
Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməzDigər ölkələr
11:54
Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye
11:52
Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilibDaxili siyasət
11:47
Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıbDigər ölkələr
11:44
Foto
Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olubDaxili siyasət
11:42