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В Грузии планируют выпустить первый БПЛА через несколько месяцев

В Грузии планируют выпустить первый БПЛА через несколько месяцев Грузия совместно с Польшей через несколько месяцев планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Другие страны
27 декабря 2022 г. 16:49
В Грузии планируют выпустить первый БПЛА через несколько месяцев

Грузия совместно с Польшей через несколько месяцев планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с отчетом о проделанной работе правительства за 2022 год.

"Вместе с польской компанией мы начинаем производство дронов. Производство дронов начнется через несколько месяцев. Наша страна сможет производить несколько тысяч дронов", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства также добавил, что республика сотрудничает с израильской компанией Rafael для усиления противовоздушной обороны. Кооперация подразумевает модернизацию уже существующих систем, а также закупку новых.

В ноябре текущего года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое будет выпускать БПЛА.

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Версия на английском языке Georgia plans to produce its first drone shortly

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