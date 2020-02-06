В Греции жертвами сезонного гриппа стали 38 человек

В Греции, по данным на 2 февраля, от сезонного гриппа умерли 38 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Национальная организация здравоохранения, говорится в бюллетене.

За последнюю неделю наблюдений от гриппа скончались 17 человек.С 40-й недели 2019 года, когда начался период наблюдения за сезонным гриппом, по 5 неделю 2020 года (с 27 января по 2 февраля) был зарегистрирован 151 серьезный лабораторно подтвержденный случай гриппа, 136 человек были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Из этих пациентов только 55 (36,4%) были вакцинированы от гриппа, говорится в бюллетене.В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09. Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.