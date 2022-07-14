В Греции разбился вертолет, двое погибли

Вертолет, принимавший участие в тушении лесного пожара, потерпел крушение в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос.

Вертолет, принимавший участие в тушении лесного пожара, потерпел крушение в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

Авария произошла, когда вертолет набирал морскую воду. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.

На борту находились четыре человека: двое граждан Молдовы, граждане Румынии и Греции. Греческие власти заявили, что два человека на борту погибли – пилот, гражданин Румынии, и гражданин Греции.

Одного из граждан Молдовы спасли в море незадолго после аварии, он пробыл в воде 35 минут. Второго нашли через несколько часов, что морские течения вынесли его на берег одного из небольших островов.

В среду для борьбы с огнем на Самосе были направлены 27 пожарных, четыре самолета для сброса воды и три вертолета.