​В Греции огласили состав нового правительства

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ После победы партии Алексиса Ципраса на досрочных парламентских выборах в Греции, официальный представитель правительства Ольга Геровасили объявила его новый состав.

По сообщениям Report, как и ожидалось, вновь переназначена большая часть бывших министров предыдущего правительства, возглавлявшего Алексисом Ципрасом.

На досрочных парламентских выборах в Греции 20 сентября победу одержала коалиция СИРИЗА Алексиса Ципраса, который 20 августа ушел в отставку с поста премьера. СИРИЗА набрала 35,46% голосов, получив 145 депутатских мандатов. Правоцентристская партия "Новая демократия" набрала 28,10% - 75 мест в парламенте.