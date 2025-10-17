Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 13:18
    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Двое мигрантов погибли после того, как их лодка врезалась в скалистый берег на греческом острове Хиос поздно вечером в четверг.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила береговая охрана Греции.

    Согласно информации, пожарные спасли с места происшествия пять человек, двое из которых были без сознания. В ходе последующих поисков на суше удалось обнаружить еще 24 мигранта.

    Всего 12 человек были доставлены в больницу острова Хиос, среди них две женщины погибли. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

