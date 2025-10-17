В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 13:18
Двое мигрантов погибли после того, как их лодка врезалась в скалистый берег на греческом острове Хиос поздно вечером в четверг.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила береговая охрана Греции.
Согласно информации, пожарные спасли с места происшествия пять человек, двое из которых были без сознания. В ходе последующих поисков на суше удалось обнаружить еще 24 мигранта.
Всего 12 человек были доставлены в больницу острова Хиос, среди них две женщины погибли. Власти расследуют обстоятельства происшествия.
Последние новости
13:32
Фото
В Физули проходят мероприятия по случаю Дня городаВнутренняя политика
13:27
Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателяФинансы
13:20
Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает растиИнфраструктура
13:18
В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибшихДругие страны
13:08
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьевБизнес
13:07
В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочкиВ регионе
13:00
ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартамиМилли Меджлис
12:58
ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичмановМилли Меджлис
12:56