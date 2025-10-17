İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 13:33
    Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Dünən gecə saatlarında Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayığın Xios adasında qayalıq sahilə çırpılması nəticəsində iki miqrant həlak olub.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın sahil mühafizəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yanğınsöndürənlər hadisə yerindən beş nəfəri xilas ediblər, onlardan ikisi huşsuz vəziyyətdə olub. Quruda axtarışlar zamanı 24 miqrant tapılıb.

    Ümumilikdə 12 nəfər Xios adasındakı xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan ikisi ölüb.

    Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    Yunanıstan qayıq miqrant
    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Son xəbərlər

    13:46

    Komitə rəsmisi: "Şuşanın tarixi mərkəzinin detallı bərpası mümkündür"

    İnfrastruktur
    13:43

    "Azəristiliktəchizat": Gələn il dövlətdən ayrılan subsidiyalar 13 milyon manat azaldılacaq

    Energetika
    13:37

    Azərbaycanda PPP sahəsində yeni institutların yaradılması nəzərdən keçirilir

    İnfrastruktur
    13:36

    "Sumqayıt"ın 45 yaşlı basketbolçusu: "Yaş mənim üçün sadəcə rəqəmdir"

    Komanda
    13:33

    Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti