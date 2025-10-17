Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 13:33
Dünən gecə saatlarında Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayığın Xios adasında qayalıq sahilə çırpılması nəticəsində iki miqrant həlak olub.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın sahil mühafizəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yanğınsöndürənlər hadisə yerindən beş nəfəri xilas ediblər, onlardan ikisi huşsuz vəziyyətdə olub. Quruda axtarışlar zamanı 24 miqrant tapılıb.
Ümumilikdə 12 nəfər Xios adasındakı xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan ikisi ölüb.
Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.
