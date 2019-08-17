В Гонконге тысячи учителей вышли на акцию протеста

Тысячи гонконгских учителей вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Сегодня на очередную массовую акцию протеста вышли члены Союза профессиональных учителей Гонконга, требования которых совпадают с требованиями остальных демонстрантов, в их числе отзыв поправки к закону об экстрадиции и расследование случаев применения силы полицией в отношении протестующих.

Несмотря на грозу и проливной дождь, учителя направились большой колонной к офису главы администрации около 11.30 по местному времени после того, как устроили митинг в парке Чатер-Гарден. Демонстранты несут в руках плакаты и выкрикивают лозунги. Движение машин по маршруту демонстрантов не перекрыто, однако полиция контролирует потоки людей и транспорта. Колонна демонстрантов растянулась на несколько километров.

На подходе к воротам резиденции главы администрации демонстранты развернули плакаты, лидеры выступают и выкрикивают лозунги. Въезд в резиденцию перекрыт полицией, его охраняют около 10 сотрудников. Демонстранты оставляют листовки и привязывают к воротам белые ленточки – символ их требований, а после уходят, некоторые задерживаются. Участники акции ведут себя мирно и организованно, давки нет, несмотря на большое число людей, полиция не препятствует митингу.