В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погиб человек

В Гонконге при возгорании в одной из квартир жилого комплекса Mei Yu House по меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали.

Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, один мужчина и семь женщин доставлены в медицинский центр, два человека серьезно пострадали.

Еще 22 человека пожарные вывели из здания, более 250 эвакуировались самостоятельно и размещены в находящейся рядом школе. Власти сообщают, что пожар потушен, его причины расследуются.

Власти в Гонконге в последнее время уделяют особое внимание борьбе с возгораниями после масштабного пожара, вспыхнувшего 26 ноября 2025 года в комплексе Wang Fuk Court. Тогда пламя тушили до 28 ноября, сгорели семь из восьми жилых высотных домов комплекса. По последним данным, погиб по крайней мере 161 человек, около 5 тыс. остались без крова.