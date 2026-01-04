В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погиб человек

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 10:46
    В Гонконге при возгорании в одной из квартир жилого комплекса Mei Yu House по меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, один мужчина и семь женщин доставлены в медицинский центр, два человека серьезно пострадали.

    Еще 22 человека пожарные вывели из здания, более 250 эвакуировались самостоятельно и размещены в находящейся рядом школе. Власти сообщают, что пожар потушен, его причины расследуются.

    Власти в Гонконге в последнее время уделяют особое внимание борьбе с возгораниями после масштабного пожара, вспыхнувшего 26 ноября 2025 года в комплексе Wang Fuk Court. Тогда пламя тушили до 28 ноября, сгорели семь из восьми жилых высотных домов комплекса. По последним данным, погиб по крайней мере 161 человек, около 5 тыс. остались без крова.

    Лента новостей