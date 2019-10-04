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В Гонконге из-за протестов эвакуируют Законодательное собрание

В Гонконге из-за протестов эвакуируют Законодательное собрание
​Секретариат Законодательного собрания Гонконга опубликовал предупреждение с требованием всем сотрудникам эвакуироваться

Секретариат Законодательного собрания Гонконга опубликовал предупреждение с требованием всем сотрудникам немедленно эвакуироваться на фоне проходящих протестов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

"Все лица должны немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания", - говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Гонконга.

Отметим, что сегодня в Гонконге начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. 

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